Le syndicat des infectiologues de France tacle durement Didier Raoult (sans le nommer)

En cause : les récents propos tenus par le professeur Christian Perronne, chef du service des maladies infectieuses de l’hôpital de Garches, sur les ondes de Sud Radio, affirmant notamment que les opposants à ce traitement sont "achetés par l'industrie pharmaceutique" et que cette "véritable corruption a plongé des dizaines de milliers de Français dans la mort". Détail qui a son importance : Christian Perronne avait été, en avril, avec l'ex-ministre Philippe Douste-Blazy, à l'origine d'une pétition pour assouplir d'urgence les possibilités de prescription de l'hydroxychloroquine.

"Les propos sont graves, car ils font passer pour des criminels les médecins qui s'appuient sur les données de la science pour soigner leurs patients, tout en cherchant à imposer des traitements probablement inefficaces", répliquent les quatre infectiologues signataires du communiqué du jour, au nom d'une entité regroupant la Société française d’infectiologie, le Collège des universitaires de maladies infectieuses et tropicales, le Conseil national professionnel des maladies Infectieuses et Tropicales le Conseil national des universités section Maladies infectieuses et tropicales.

Ils fustigent, au passage, ceux qui "voudraient faire croire que l'intuition est suffisante pour imposer des choix thérapeutiques en médecine". Et déplorent que "ce qui aurait dû rester une controverse scientifique [soit] porté sur la scène médiatique au travers de propos infondés scientifiquement et d'accusations calomnieuses". Une pierre dans le jardin du très médiatique Didier Raoult et de ses nombreux soutiens. Une de plus.