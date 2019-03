Le temps de sommeil des Français est en forte régression

Les Français dorment en moyenne moins de sept heures par jour. C'est ce que révèle une récente étude effectuée sur la qualité et le temps de repos. Pour 36% des gens, ce temps de sommeil est évalué à moins de six heures. La consultation de téléphones ou d'ordinateurs ou encore des journées trop actives sont les principales raisons de la dégradation de la qualité d'endormissement. Les conséquences de ce manque de sommeil peuvent s'impacter sur la santé, causant des troubles de l'humeur, cardiovasculaires ou encore la prise de poids.



