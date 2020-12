Le vaccin anti-Covid Sanofi-GSK sera vendu à moins de dix euros

Les essais cliniques menés avec GSK en sont aujourd’hui à leur phase 2 et devraient prochainement aboutir à la dernière phase, durant laquelle le produit est testé à grand échelle sur l’homme. Sanofi travaille actuellement à plusieurs candidats vaccins selon "deux approches technologiques différentes", nous indiquait le laboratoire à la mi-novembre : la nouvelle technique de l’ARNm qui n’a pas encore fait ses preuves sur le marché et une technique déjà utilisée dans le vaccin contre le grippe. Le laboratoire français a déjà annoncé la production d’un milliard de doses en 2021 et a passé un accord avec l’Union européenne pour lui livrer 300 millions de doses.

S’agissant des autres candidats vaccins finalisés pour bientôt, celui d’AstraZeneca devrait coûter entre 3 et 5 dollars la dose, tandis que celui de Pfizer/BioNTech fait l’objet de négociations en ce moment entre les laboratoires et les pays. Ainsi, Pfizer voudrait vendre la dose entre 23 et 30 dollars mais l’OMS souhaiterait abaisser le prix à 10 dollars. L’Alliance européenne pour le vaccin contre le Covid-19, lancée au mois de juin par les Français, les Allemands, les Italiens et les Néerlandais, a pour objectif de négocier les fameux accords passés entre les laboratoires et l’Europe mais aussi d’assurer la production d’un vaccin sur le continent à un prix juste.