Le vaccin contre la grippe, une arme indirecte face à la seconde vague de Covid-19 ?

La limitation de la grippe saisonnière devrait permettre d'éviter que le système de santé soit submergé par une double épidémie cet hiver. Et ce d'autant plus que certains symptômes de la grippe étant communs à ceux de la pandémie actuelle - la fièvre, la toux, la fatigue ou les courbatures -, cela pourrait créer une certaine panique et une ruée vers les services d'urgence.

Pour rappel, chaque hiver, 2 à 8 millions de Français sont touchés par la grippe, plus de 65.000 personnes finissent aux urgences tous les ans. Au total, la maladie a fait entre 8 000 et 14 000 morts par an au cours des trois dernières saisons. "Le problème qui nous attend ces deux prochains mois, c'est que des personnes vont se rendre à l'hôpital avec de la fièvre sans savoir si elles ont le Covid-19 ou pas", estime sur LCI le Pr Bruno Mégarbane, chef du service réanimation de l'hôpital Lariboisière à Paris. Et sans non plus, en retournant chez elles, s'il s'agissait du Covid-19 ou la grippe. Pour éviter cela, le professeur "recommande à l'ensemble de la population de se faire vacciner contre la grippe saisonnière cette année".

"On aura deux épidémies en parallèle", rappelle aussi le Pr Eric Caumes, chef du service infectiologie de l'hôpital Pitié-Salpêtrière à Paris. S'il estime que "tout ça va être atténuer par le fait qu'on va tous porter le masque", M. Caumes espère cependant que "pour cet hiver, les autorités sanitaires appelleront la population dans son ensemble à se vacciner contre la grippe".