Le vaccin Moderna arrive en pharmacie et chez les médecins généralistes

Des congélateurs spécifiques étaient nécessaires pour assurer une température de conservation de -20°C pour le vaccin Moderna et - 70°C pour Pfizer-BioNTech. Mais les deux vaccins peuvent en fait se conserver un mois dans un réfrigérateur classique, après décongélation.

Alors que près de 23 millions de Français ont déjà reçu une première dose selon CovidTracker, les centres de vaccination n’auront plus le monopole sur l’administration du vaccin Moderna à partir de ce jeudi : pharmaciens et médecins pourront l’injecter à leurs patients. Un tournant dans la campagne vaccinale puisque, jusqu’alors, les vaccins à ARN messager de Moderna mais aussi de Pfizer-BioNTech n’étaient proposés que dans les centres de vaccination, à cause de conditions de conservation contraignantes.

L’initiative a été engagée après une expérimentation réussie de plusieurs semaines menée avec le vaccin Moderna en Moselle (Grand-Est). Les centres de vaccination, quant à eux, ne seront plus autorisés à administrer des premières doses de ce vaccin. En revanche, il est tout de même possible de se rendre dans un de ces centres pour la deuxième injection si on a déjà reçu la première.

Généralistes et pharmaciens devraient recevoir à partir de cette semaine 300.000 doses du vaccin. Les cabinets et les officines auront donc accès à un nombre restreint de sérums : les médecins pourront commander un flacon contre deux pour les pharmaciens. Avec dix doses par flacon, les cabinets pourront donc vacciner dix personnes par semaine et les officines vingt. Un déploiement insuffisant pour certains professionnels de santé : "Les doses qu'on peut commander à partir d'aujourd'hui sont très peu nombreuses", déplorait lundi dernier le docteur Jacques Battistoni, président du syndicat de généralistes MG France, sur France Info.