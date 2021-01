Efficacité, effets secondaires... Ce qu’il faut savoir sur le vaccin Moderna, désormais autorisé en France

Le vaccin Pfizer/BioNTech n’est plus seul. L'Agence européenne du médicament (EMA) a autorisé mercredi 6 janvier l'utilisation du vaccin développé par la société américaine Moderna au sein des pays de l'Union européenne. La Commission européenne a délivré son feu vert dans la foulée. Ce vendredi 8 janvier, la Haute autorité de santé (HAS) a également donné son accord pour que le vaccin soit utilisé en France "dans le cadre de la stratégie vaccinale, y compris chez les personnes très âgées et présentant potentiellement des comorbidités".

Comme pour celui de Pfizer, il s'agit d'un vaccin utilisant la technique de l'ARN messager, une "technologie nouvelle", indiquait en juillet à LCI le Pr Daniel Floret, vice-président de la commission technique des vaccinations de la Haute autorité de santé. "L'ARN messager est injecté, et la protéine S", à savoir la protéine par laquelle le virus s'accroche aux cellules humaines, "est sécrétée dans l'organisme", au sein duquel elle va être produite. Cela engendre "une réaction du système immunitaire pour lutter et fabriquer les anticorps", indispensables pour protéger le patient face à la maladie.

"L'essai a également montré une efficacité de 90,9% chez les participants à risque de Covid-19 sévère, y compris ceux souffrant de maladie pulmonaire chronique, de maladie cardiaque" ou "d'obésité", précise l'EMA dans un communiqué . L'Agence ajoute que les deux injections doivent être séparées de 28 jours. La HAS juge également que "l'efficacité reste élevée chez les plus de 65 ans, environ 86%, sur les formes symptomatiques".

Si le vaccin Moderna se conserve à des températures négatives, ses conditions "sont beaucoup moins drastiques" que celui de Pfizer/BioNTech, indiquait ces derniers jours à LCI Bruno Pitard, directeur de recherche au CNRS au Centre de cancérologie et d'immunologie Nantes-Angers. Le chercheur rappelle que les doses doivent être conservées "à -20°C", loin des -70°C nécessaires pour Pfizer. "Dans son logement, tout le monde a une partie de son frigo-congélateur" qui atteint ces températures, explique-t-il. Pas besoin de "super-congélateurs" et de conditions de stockage aussi complexes, donc. La HAS ajoute que ce vaccin se conserve également pendant 30 jours "entre 2 et 8°C".