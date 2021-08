Le variant delta double le risque d'hospitalisation chez les non-vaccinés

Plus contagieux et plus sévère. Ce sont les conclusions d'une étude britannique sur le variant delta, publiée vendredi dans la revue The Lancet Infectious Diseases. Les personnes infectées par ce dernier ont deux fois plus de risque d'être hospitalisées pour Covid-19 que celles contaminées par le variant alpha.

Les scientifiques savaient déjà que le variant delta, identifié pour la première fois en Inde, est 40 à 60% plus transmissible que le variant Alpha, ayant émergé au Royaume-Uni fin 2020, mais on ne disposait encore que de peu d'informations sur sa sévérité. Des données préliminaires, en Écosse et à Singapour, ont également suggéré une augmentation du risque d'hospitalisation et de formes graves du Covid.