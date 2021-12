Le variant Omicron est-il déjà majoritaire en Ile-de-France ?

À mesure qu'on en apprend un peu plus sur lui, on craint son arrivée. Depuis ce dimanche 19 décembre, des internautes s'inquiètent de l'avancée fulgurante du variant Omicron, et notamment en Île-de-France. Chiffres à l'appui, certains assurent même que ce variant initialement repéré en Afrique du Sud soit devenu majoritaire en région parisienne. Qu'en est-il réellement ?

Comme le rappelle Santé publique France dans un document portant sur les risques liés aux variants émergents, une "surveillance accrue a été mise en place en France afin de suivre de manière plus sensible et plus réactive" la propagation du variant Omicron sur le territoire. Pour ce faire, on ne le cible pas à proprement parlé, Omicron ne portant "aucune des mutations incluses dans la stratégie de criblage actuellement déployée en France". C'est au contraire l'absence d'une de ces trois mutations recherchées par criblage - la L452R - qu'on arrive à "suspecter ce variant".

C'est en suivant cette méthode que l'agence nationale de santé publique peut connaitre et mettre en ligne le nombre de tests pour lesquels on suspecte la présence de ce variant. Or, les derniers chiffres en date montrent bel et bien une explosion inquiétante de ce variant, et notamment en Île-de-France. Du 10 décembre au 16 décembre, la mutation L452R était absente de 19,3% des tests. Soit une multiplication par sept du nombre de cas par rapport à la semaine précédente (le variant Omicron représentait alors 2,9% des tests).

Un phénomène encore plus frappant dans la capitale. Sur la même période, cette mutation était absente de plus d'un quart des tests (27,2%). Une semaine avant, cela concernait seuls 3,7% des dépistages.