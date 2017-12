Le virus de la grippe n'a épargné aucune région de la France

Comme chaque année, la grippe fait des ravages en France. Toutes les régions, sauf la Corse, ont été infectées. Cette année 2017, elle est arrivée plus tôt que prévu en Bretagne. La souche du virus étant différente de celle de 2016, les jeunes sont beaucoup plus exposés que les personnes âgées. Rien que la semaine avant Noël, 227 000 nouveaux cas ont été enregistrés. Pour éviter d'attraper la grippe, la consommation de vitamine C et une bonne hygiène sont conseillées.



