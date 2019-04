Edouard Philippe juge "absurde" de ne pas réfléchir au cannabis thérapeutique : de quoi parle-t-on ?

Les deux plus connus sont le THC (tétrahydrocannabinol) et le CBD (cannabidiol). Si leurs vertus tranquillisantes sont bien connues, le second a l’avantage de ne pas modifier la concentration et l’humeur. Toutes deux sont d’ailleurs présentes dans le Sativex, le seul produit à base de cannabinoïdes autorisé à être vendu en France. Sauf qu’en raison d’un contentieux sur son prix, il n’est toujours pas commercialisé. S’il a pu obtenir en 2014 une autorisation provisoire de mise sur le marché, c’est en raison de sa très faible concentration en THC qui, selon son fabricant GW Pharmaceuticals, ne permet pas un usage récréatif.





Compte tenu de ses propriétés non euphorisantes, c’est surtout vers le CBD que la recherche se concentre. Outre ses vertus antalgiques, cette molécule limite également les crises d’épilepsie sévères chez les enfants et les adolescents. Certaines études ont aussi testé son utilité dans le traitement de la maladie de Parkinson et d’Alzheimer. Mais toutes ces recherches doivent encore être consolidées, notamment pour déterminer avec certitude le risque éventuel d’addiction.