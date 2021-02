Les anticorps monoclonaux, ce traitement anti-Covid sur lequel mise le gouvernement

Selon les informations du Figaro , le gouvernement aurait ainsi prévu d’acquérir pour plus de 170 millions d’euros de ces nouveaux médicaments auprès du groupe américain Eli Lilly. La Direction générale de la santé n’a pas confirmé la commande à nos confrères. "À chaque fois qu'il y a des traitements qui semblent prometteurs, on investit pour regarder si effectivement ces traitements sont confirmés. Les anticorps monoclonaux en font partie", avait toutefois déclaré fin janvier Gabriel Attal le porte-parole du gouvernement sur BFMTV, en annonçant des protocoles cliniques "dans les prochains jours". Mais en quoi ces molécules sur lesquelles l’Institut Pasteur mène déjà des recherches depuis plusieurs années constituent aujourd'hui une lueur d'espoir ?

Ces anticorps sont dits de synthèse, c'est-à-dire qu'ils sont fabriqués en laboratoire et injectés en intraveineuse. Ils imitent le fonctionnement du système immunitaire après l'infection au Covid-19 et sont censés l'épauler pour annuler le pouvoir de nuisance du virus. Comment ? En neutralisant la pointe du virus qui lui permet de s'attacher aux cellules humaines et de les pénétrer. "L’administration d’anticorps monoclonaux, en empêchant la pénétration du virus dans les cellules et ainsi en luttant contre sa réplication pourrait neutraliser le virus à la phase précoce de l’infection", précise le ministère de la Santé sur son site.

"Lorsque l'on est infecté par le virus, on développe environ 5.000 types d'anticorps, produits par nos lymphocytes essentiellement. L'idée de ce traitement est d'aller chercher les anticorps neutralisants les plus performants, de les produire en laboratoire - ce sont donc bien des anticorps artificiels - et de stimuler, par une injection, une immunité dite passive", a expliqué auprès de BFMTV Yves Coppieters, médecin épidémiologiste et professeur de santé publique.