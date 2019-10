Les "bébés-médicaments" interdits en France : "Une décision hypocrite et décevante"

SANTÉ - Lors de l'examen du projet de loi bioéthique, les députés ont voté l'interdiction de la technique du DPI-HLA, dite du "bébé médicament". Nelly Frydman, biologiste de la reproduction, a mené les expérimentations en France entre 2009 et 2014 à l'hôpital Antoine Béclère à Clamart. Déçue de cette décision, elle regrette une législation "hypocrite" sur le sujet.

Dix ans plus tôt, Nelly Frydman et une petite dizaine de généticiens et obstétriciens des hôpitaux Béclère et Necker lançaient les premières tentatives françaises de ce remède, désormais interdit. La technique du DPI-HLA, elle préfère appeler cela le bébé “double espoir”, consiste à avoir un enfant en bonne santé afin de guérir un précédent enfant malade.

Jusque tard dans la soirée, Nelly Frydman, responsable de la biologie de la reproduction de l'hôpital Antoine-Béclère à Clamart, a suivi les débats sur le projet de loi bioéthique à l’Assemblée Nationale. Puis est arrivé le moment du vote, et la déception. "La technique du DPI-HLA, dite du "bébé-médicament" n'est désormais plus autorisée. L'article du code de la santé publique qui l'autorisait est abrogé" a récité une voix mécanique à 22h30 passé, ce lundi 7 octobre.

Mise au point aux Etats-Unis - "bien plus en avance que nous sur le sujet" selon Nelly Frydman - la technique doit permettre la guérison d’un enfant atteint d’une maladie génétique. Le plus souvent, ce sont des formes graves de Drépanocytose, Thalassémie, anémie de Fanconi ou de certains déficit immunologiques. Les parents dont l’aîné est malade sont accompagnés pour avoir un second enfant, conçu in vitro pour s’assurer qu’il ne porte pas la même maladie et qu’il est immuno-compatible avec son frère ou sa sœur. A la naissance, le corps médical récupère le cordon ombilical, normalement jeté, et y prélève des cellules souches qui sont ensuite greffées sur l’enfant atteint. L’opération lui permettant de générer de nouvelles cellules sanguines, l’aîné guérit. Le nouveau-né lui, ne subit aucun geste intrusif, "ni même une prise de sang, rien", tient à rappeler la docteure.

Autorisée et largement développée à l’étranger, la technique dérange en France pour des questions éthiques. Les autorités redoutent l"instrumentalisation" d’enfants conçus "non pas pour eux-même mais au bénéfice d’un tiers". Plusieurs députés ont ainsi motivé l'interdiction par leur crainte qu’un enfant soit désiré pour sa seule capacité à guérir son frère ou sa soeur malade, et non pas désiré pour sa propre existence.