Les bébés prématurés peuvent rentrer rapidement à la maison

Il est désormais possible de rentrer chez soi avec un enfant prématuré. C'est le cas du petit Noah, un grand prématuré né trois mois avant le terme. "La relation est vachement plus proche, je le prends quand j'ai envie, on joue vachement le rôle de parent. À l'hôpital, c'est cadré, ce n'est pas pareil qu'à la maison", témoigne sa mère devant nos caméras. Mais avant de laisser sortir un nouveau-né de la materiné, les médecins tiennent compte des critères bien précis. Le bébé doit peser au moins 1,7 kg avec un rythme cardiaque stable.



