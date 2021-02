Les bénéfices d'AstraZeneca, hors vaccin, ont plus que doublé en 2020

JACKPOT - Lors d'une conférence de presse donnée ce jeudi, le groupe pharmaceutique AstraZeneca a annoncé avoir plus que doublé ses bénéfices l'an passé, et ce sans compter ceux générés par son vaccin contre le Covid-19.

Les différentes polémiques concernant son vaccin contre le Covid-19, développé avec l'université d'Oxford, n'ont pas fait ombrage. AstraZeneca a dévoilé ce jeudi lors d'une conférence de presse un bénéfice plus que doublé en 2020 assorti de ventes en hausse, et ce hors vaccin, pour lequel il publiera des résultats à part à compter du prochain trimestre. Le bénéfice net du groupe pharmaceutique a ainsi atteint 3,2 milliards de dollars, tandis que les ventes sont en hausse de 9%, à 26,6 milliards de dollars par an, tirées notamment par la forte demande de médicaments contre les troubles générés par le virus, comme l'asthme par exemple. Ces performances se sont faites, indique AstraZeneca, malgré la baisse des revenus sur d'autres produits dont la distribution aux patients été ralentie par la pandémie, à cause de traitements repoussés pour donner la priorité à ceux contre le virus, ou encore la hausse de ses coûts notamment logistiques, ou d'équipements à cause de la pandémie.

Toute l'info sur Le monde commence à se vacciner contre le Covid-19

L'efficacité du vaccin pour les plus de 65 ans confirmée par l'OMS

"Les réussites dans nos médicaments en développement, l'accélération de la performance de notre entreprise et les progrès du vaccin contre le Covid-19 montrent ce que nous pouvons réaliser", a commenté Pascal Soriot, le directeur général, qui rappelle que le groupe a reçu en décembre l'autorisation d'urgence pour commencer la distribution de son vaccin au Royaume-Uni, suivi par l'Inde, l'Argentine, le Mexique, le Maroc et l'agence européenne du médicament. Alors qu'il était l'un des premiers laboratoires à avoir mis au point un vaccin contre le Covid-19, les retards de livraison et les doutes sur son efficacité chez les personnes âgées et contre les variants du virus ont créé la polémique d'un côté, l'incertitude de l'autre. L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a cependant jugé mercredi que son vaccin pouvait être administré aux plus de 65 ans, et dans les pays où circulent des variants, en particulier les variants britanniques et sud-africains identifiés comme plus contagieux.

Un vaccin efficace contre les nouveaux variants d'ici cet automne ?

Rien que sur le mois de février, le groupe compte produire 100 millions de doses de son vaccin, "qui apporte une protection de 100% contre les formes les plus sévères de maladies" générées par le virus, a indiqué le directeur général, Pascal Seriot. "Nous avons un impact énorme" dans la lutte mondiale contre la pandémie, a-t-il insisté, en rappelant que le groupe s'était engagé à vendre le vaccin anti-covid à prix coûtant. AtraZeneca s'est "engagé à l'accès de 170 millions de doses de vaccin dans 190 pays". Le géant pharmaceutique indique de plus dans un communiqué "se focaliser sur l'adaptation du vaccin contre le Covid-19 aux nouvelles souches et espère réduire le temps nécessaire pour atteindre une production d'ampleur à entre 6 et 9 mois". Selon les dirigeants du groupe, les vaccins contre de nouveaux variants devraient être disponibles pour être injectés d'ici cet automne.

Par ailleurs, AstraZeneca souligne avoir initié des essais de phase 3 pour un médicament à base d'anticorps contre le Covid-19. Il prévoit des ventes en hausse de 1 à 4% et un bénéfice "qui accélère" l'an prochain, hors ventes de vaccins contre le virus. Suite à ces annonces, l'action prenait ce jeudi matin 1,56% dans un marché londonien en petite hausse.

C.A. avec AFP