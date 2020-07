Les chenilles processionnaires se multiplient : attention si vous allez en forêt

Depuis plusieurs jours, les beaux jours s’invitent en France avec des fortes températures au rendez-vous. Une météo propice à des balades en forêt. Des forêts dans lesquelles prolifèrent actuellement les chenilles processionnaires, de plus en plus nombreuses, notamment dans le Grand Est.

En Moselle et dans le Bas-Rhin, neuf chênes sur dix sont ainsi envahis par ces chenilles processionnaires. Pour les chasser, une équipe spécialisée est mobilisée, visant les zones fréquentées. "Le mieux, c’est de couper le nid de chaque côté, le faire tomber entièrement et le brûler. Ensuite, on remonte avec la nacelle et on va terminer de brûler ce qui est sur l’arbre, les toiles, les poils, et les chenilles éventuelles qui restent", explique à TF1 Sébastien Rozot, technicien en traitement de nuisibles.