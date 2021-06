Les chenilles processionnaires de retour dans le Grand Est : les conseils pour s'en prémunir

Les départements de la Lorraine et de la Moselle sont particulièrement touchés. À tel point que certaines communes ont dû prendre des mesures d'urgence. À Faulquemont, par exemple , la municipalité a été contrainte vendredi de procéder à la fermeture temporaire d'une école.

Des signes que la chenille processionnaire, dont les poils sont urticants, seraient de retour dans les forêts du Grand Est. Leur présence représente un risque sanitaire important. En cas de contact, ces larves de papillons peuvent entraîner des boutons et de fortes démangeaisons, pouvant même nécessiter un traitement. Au-delà des démangeaisons, ces chenilles peuvent créer des problèmes respiratoires, les poils urticants des chenilles étant également extrêmement volatiles.

Face à cette prolifération, les autorités locales donnent des consignes pour les riverains et les promeneurs. Elles appellent notamment à éviter tout contact avec ces chenilles, leur nid et les zones potentiellement infestées. Lors de balades en forêts, l'ARS recommande de porter des vêtements protecteurs et d'éviter de se frotter les yeux en cas d'exposition.

Elle conseille également de ne pas faire sécher le linge en extérieur et encore moins les masques de protection contre le Covid-19, de laver les fruits et légumes du jardin et de prendre garde en tondant la pelouse.