Les chiffres réels de l'obésité en France probablement sous-estimés, selon une étude

Les auteurs ont mis en évidence des "écarts entre corpulence déclarée et corpulence mesurée dans les études de surveillance en population", indique l'article, paru dans le bulletin épidémiologique hebdomadaire (BEH) de l'agence sanitaire. Et ce biais méthodologique dans les enquêtes publiques conduit à "une sous-estimation conséquente de la prévalence de l'obésité au sein de la population adulte française", ajoutent-ils. Depuis 2006, le pays compte officiellement 17% d'adultes en situation d'obésité.

D'après les résultats de l'étude, "les hommes et les femmes sous-déclaraient leur poids et sur-déclaraient leur taille, ce qui conduisait à une sous-estimation de l'IMC", obtenu en divisant le poids (kg) par le carré de la taille (m2). Les hommes surestiment leur taille de 0,37 cm, les femmes de 0,70 cm, tandis que les femmes sous-estiment leur poids de 1,4 kg et les hommes de 0,75 kg, en moyenne. Ainsi, il existe une sous-estimation de l'ordre de 5 points entre la part d'obésité mesurée et celle déclarée : 16,9% au lieu de 11,6% chez les hommes, et 17,2% au lieu de 12,6% chez les femmes.

Alors que selon les auteurs de l'étude, les IMC sont, par ce biais, sous-évalués d'environ 0,41 point chez les hommes et de 0,79 chez les femmes, beaucoup de participants aux enquêtes ont basculé de la catégorie "obsésité" à "surpoids", voire "corpulence normale". Inférieur à 18,5 points, l'IMC indique une insuffisance pondérale, entre 18,5 et 25, une corpulence normale, entre 25 et 30, un surpoids et, au-dessus de 30, une obésité.