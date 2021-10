Les cigarettes électroniques bientôt en vente dans les pharmacies britanniques ?

Ces cigarettes sans tabac ni combustion se répandent dans le monde, depuis l'invention d'un procédé par un ingénieur chinois en 2005. Après quelques tâtonnements technologiques, c'est depuis 2009 qu'est commercialisée sa version actuelle, qui repose sur une vaporisation par résistance chauffante. Utilisée spontanément par les fumeurs de cigarettes pour tenter de sortir de leur accoutumance, la cigarette électronique s'est imposée d'elle-même dans les pratiques, sans passer par le circuit économique des tabacs, ni par l'industrie pharmaceutique. Une irruption sauvage qui a longtemps suscité la méfiance des professionnels de santé, avant qu'un certain nombre d'entre eux ne commencent à constater une certaine efficacité dans le sevrage, et une moindre dangerosité par rapport à la cigarette .

C'est un groupe d'experts de santé qui a mené une enquête indépendante, et a rendu ses conclusions à l'agence du médicament britannique, sur lesquelles elle s'appuie pour modifier ses préconisations. Le processus de l'homologation sera strict, et conditionné à une réglementation de la production des appareils et des produits inhalés. L'agence réitère par ailleurs sa recommandation contre la vente de la cigarette électronique aux mineurs, pour lesquels des études ont constaté un cheminement inverse au sevrage : des adolescents viendraient au tabac après un passage par la "vapoteuse", de plus en plus répandue dans leurs rangs. Le vapotage induit une accoutumance à la nicotine, inoffensif en soi, mais qui pourrait conduire à des comportements addictifs plus dangereux.