Les cinémas peuvent se passer du passe sanitaire, si moins de 50 billets sont mis en vente

Des combines, des contradictions et enfin... Une réponse claire. Ce jeudi, le ministère de la Santé a affirmé que les salles de cinéma peuvent décider de baisser leur capacité d'accueil sous le seuil de 50 spectateurs et donc se passer du pass sanitaire, obligatoire désormais dans les lieux d'accueil du public dotés de jauges supérieures à 50 personnes." S’ils mettent en vente moins de 50 places et prévoient donc d'accueillir moins de 50 spectateurs, alors le précieux sésame ne s'applique pas", a déclaré le ministère de la Santé. À noter que l'Assemblée nationale a voté le nouveau texte anti-covid comportant l'extension du pass sanitaire dans la nuit de jeudi à vendredi après d'âpres débats.

Le ministère de la Santé a rappelé jeudi que le pass sanitaire s’applique dans une salle de cinéma "à partir du moment où cette salle contient 50 places et plus, même si seulement dix sièges sont occupés lors d’une séance". Les dix spectateurs doivent avoir présenté un pass sanitaire valide, souligne-t-il. Mais si le cinéma met en vente moins de 50 billets pour une séance - et prévoit donc d'accueillir moins de 50 spectateurs -, le pass sanitaire n'est plus nécessaire, précise le ministère. Les spectateurs devront cependant porter un masque, c'est obligatoire, a précisé le ministère.

Depuis mercredi, le pass sanitaire (qui montre une vaccination complète ou un test négatif) est demandé à l'entrée de tous les lieux de loisirs et de culture capables d'accueillir 50 personnes et plus. Sont notamment concernés les cinémas, théâtres, salles de concerts, de sport, piscines, chapiteaux, salles de jeux, parcs d'attraction, expositions, foires ou salons.