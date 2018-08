Les commotions cérébrales diagnostiquées à partir d'une simple goutte de sang ?

"Notre idée était de trouver le moyen de faire un examen rapide qui permettrait, lors d'un match de boxe ou de football américain par exemple, de dire si le sportif peut retourner sur le terrain ou si son état nécessite une hospitalisation. Tout le contraire du CT Scan, un examen qui dure longtemps et qui ne peut pas se faire n'importe où", détaille le professeur Jean-Charles Sanchez, du Département de médecine interne des spécialités et du Centre des biomarqueurs de la Faculté de médecine de l'Unige.





Lors d’un choc à la tête, certaines cellules cérébrales sont en effet abîmées et relâchent les protéines qu’elles contiennent, faisant augmenter leur taux dans le sang. Les scientifiques de l’Unige et des hôpitaux espagnols ont alors comparé le sang des patients admis pour traumatisme cérébral léger mais diagnostiqués négatifs, avec celui des personnes hospitalisées ayant un traumatisme cérébral léger. "Nous avons remarqué que le taux de H-FABP (petite protéine cytosolique qui est l'une des protéines les plus abondantes du coeur) à lui seul permet d’affirmer qu’il n’y a aucun risque de trauma chez un tiers des patients admis après un choc !" complète Jean-Charles Sanchez. Les autres iront passer un CT-Scan afin de confirmer le diagnostic. De quoi désengorger un tant soit peu les services d'urgences.