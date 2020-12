Les confinements dénoncés par l'OMS ? Pas tout à fait...

De nombreux Français, las de rester confinés, trouvent le temps long. Certains vont jusqu'à douter de l'utilité d'une telle mesure, parfois vécue comme une entrave aux libertés individuelles et difficile à supporter à long terme. Des citoyens qui ont sans doute été sensibles à une publication mettant en avant les propos d'un médecin de l'OMS, un certain David Nabarro, qui aurait "demandé aux politiciens d'arrêter d'utiliser le confinement pour combattre le Covid-19". Cette mesure n'aurait ainsi contribué à sauver aucune vie et causerait une grande pauvreté. Si l'intéressé s'est bel et bien exprimé à ce sujet, son point de vue apparaît toutefois beaucoup plus nuancé.