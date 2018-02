Les cures thermales font de plus en plus d’adeptes

Le Salon des Thermalies a commencé le jeudi 1er février 2018 au Carrousel du Louvre et durera quatre jours. C'est l'occasion de connaître la liste des meilleures stations thermales de France. Beaucoup d'adeptes choisissent les stations naturelles comme celles dans les Pyrénées-Atlantiques, où l'on se baigne dans l'eau chaude de Dorres. Celle-ci sort de terre à 41°C et dégage une odeur légèrement sulfurée.



