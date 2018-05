Les dangers de l'asthme

La Journée mondiale de l'asthme tombe le même jour que la Fête du travail cette année. Plus de quatre millions de personnes souffrent de cette maladie complexe en France. Malgré un traitement adapté, elle nous accompagne toute notre vie et l'adolescence fait partie des périodes à risque. Chaque année, elle entraîne plus de 50 000 hospitalisations et 1 000 décès dont la plupart auraient pu être évités. Quels en sont les symptômes ? Quid des facteurs déclenchants ? Peut-on l'éviter ?



