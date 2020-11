Les députés LREM veulent une quarantaine obligatoire pour les personnes allant à l'étranger

C'est un pas de plus vers un durcissement des règles pour voyager d'un pays à un autre. Les députés LREM souhaitent que les personnes positives au Covid-19, mais aussi les "cas contacts" soient soumis à une quarantaine obligatoire, contrôlée et passible d'une amende de 10 000 euros en cas d'infraction pour toutes les personnes allant à l'étranger.

"Cela se fait dans d'autres Etats, avec des amendes colossales" a justifié Olivier Becht, président du groupe Agir ensemble, en présentant une liste de trente propositions transmises à Matignon et aux ministères concernés.

En Grande-Bretagne et en Italie, ces amendes peuvent atteindre plus de 10 000 euros. En Allemagne, elles s'élèvent à 5 000 euros. Mais l'Espagne est plus sévère. L'infraction peut aller jusqu'à 600 000 euros et être assortie d'une possible peine de prison.