Les enfants hospitalisés retrouvent le sourire grâce à l'association "Le Rire Médecin"

Les enfants hospitalisés n'ont pas eu la chance de partir en vacances cet été 2018. Au vu de la situation, l'association "Le Rire médecin" a décidé de leur remonter le moral. Deux fois par semaine, des volontaires enfilent des costumes de clown pour apporter une grande bouffée d'air à ces enfants malades. Une initiative qui plaît énormément aux parents et aux soignants.



