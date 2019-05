Les femmes enceintes peuvent lui dire merci : qui était Lucy Wills, à qui le Doodle du jour de Google rend hommage ?

Ce vendredi, Google rend hommage à l'hématologue britannique Lucy Wills, qui aurait eu 131 ans ce vendredi 10 mai, par l'intermédiaire de son Doodle quotidien. Une bien belle manière de mettre en lumière une pionnière, née en 1888 en Angleterre, qui demeure encore trop méconnue du grand public.





Ce qui motive le choix du moteur de recherche, c'est bien entendu le parcours hors du commun de cette chercheuse médicale qui s'est imposée dans une communauté scientifique masculine par la force de son talent : ayant grandi dans un univers de culture, de médecine et de voyages, elle a intégré en 1915 la London School of Medicine for Women, la première faculté de médecine anglaise ouverte aux femmes, quatre ans après son premier voyage au Sri Lanka. Cinq ans plus tard, elle en sort diplômée, pouvant ainsi devenir médecin et rejoignant le département de chimiopathologie, pour s’intéresser particulièrement à l’hématologie (soit l’étude du sang).