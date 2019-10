Les futurs papas devraient arrêter l'alcool plusieurs mois avant la conception du bébé

SANTÉ - Les futurs pères doivent-ils s'abstenir de boire de l'alcool ? Oui, selon une étude de la Société européenne de cardiologie, qui note que consommer des boissons alcoolisées avant la conception du bébé augmente significativement les risques de maladies cardiaques chez l’enfant, et ce pour les deux futurs parents.

Boire ou concevoir, il faut choisir. Et si vous voulez devenir parent, mieux vaut laisser l’alcool de côté un petit moment. Une étude chinoise, publiée dans L’European Journal of Preventive Cardiology, a analysé les effets de l’alcool bu par les parents sur le cœur de leurs futurs enfants. Et l’étude démontre qu’il faut bannir l’alcool plusieurs mois avant de concevoir un bébé, une recommandation qui n’est pas valable uniquement pour les futures mamans.