Les industriels vont publier la liste des produits contenant des perturbateurs endocriniens

Plus de transparence pour consommer en toute intelligence. Dès l'an prochain, les fabricants de produits contenant des substances classées comme perturbateurs endocriniens devront "mettre à disposition du public" des informations sur la présence de ces substances. Cette obligation, qui doit permettre "d'assurer aux citoyens une information transparente", a été édictée par un décret publié ce mercredi au Journal officiel.

L'information des consommateurs se fera à travers la mise en ligne et en "open data" (des données en accès public et exploitables sur internet) de "la liste de ces produits et des substances que chacun d'entre eux contient". Le choix d'un "format ouvert" permettra "à des plates-formes collaboratives (à l'image de Yuka, Open Food Facts, ou encore QuelCosmectic, ndlr.) d'exploiter ces informations et ainsi de mieux informer le consommateur", explique le texte officiel. Cette obligation, prévue par la loi antigaspillage du 10 février 2020, entrera en vigueur le 1er janvier 2022.