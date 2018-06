Les lunettes, les prothèses auditives et dentaires seront remboursées à 100%

Emmanuel Macron en a fait une promesse de campagne et l'a honoré ce mercredi 13 juin 2018. A partir de 2021, les lunettes, les prothèses auditives et les prothèses dentaires seront à 100% remboursées. Une mesure adoptée pour permettre à tous de bénéficier gratuitement de ces soins. Aujourd'hui, un Français sur quatre y renoncent à cause des prix. Quelles sont les modalités des remboursements ? Ce reste à charge zéro va-t-il faire augmenter le prix des mutuelles ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 13/06/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 13 juin 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.