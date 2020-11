Les masques chirurgicaux sont lavables et réutilisables 10 fois, assure l'UFC-Que Choisir

L'UFC-Que Choisir a testé trois modèles de masques chirurgicaux, achetés en grande surface et en parapharmacie. Deux d'entre eux, de type 1, affichaient la norme EN 14683 et annonçaient 95 % d’efficacité de filtration bactérienne. Le troisième, acheté en parapharmacie, était vendu comme masque "de confort" et n'affichait aucun marquage officiel. "À l’état neuf, les 3 masques arrêtaient plus de 98 % des particules de plus de 3 µm, soit bien au-delà des 90 % des masques en tissu les plus filtrants, notre point de repère", rapporte l'association. "Après 10 lavages, et autant de passages au sèche-linge et de repassages doux au plus faible réglage du fer, leurs capacités de filtration se sont maintenues à un niveau suffisant pour un usage grand public : 100 % pour l’un des chirurgicaux, 90 % pour le second et 98 % pour le masque de confort", fait-elle savoir. Seul un léger feutrage de la matière a été constaté.

Les auteurs de ce test considèrent donc que même lavés, les performances de ces masques sont bien supérieures aux "exigences minimales des masques en tissu portant la garantie filtration officielle Afnor/DGA". "Contrairement aux consignes officielles, la réutilisation des masques chirurgicaux pour un usage non médical est donc envisageable sans compromettre leurs performances, y compris après passage au lave-linge", note l'UFC.