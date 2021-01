Les masques en tissu toujours aussi efficaces, selon l'OMS

"Dans les zones où le virus circule, les masques doivent être portés lorsque les gens sont entassés et qu'il devient impossible de se tenir à au moins un mètre de distance les uns des autres, ainsi que dans des pièces peu ou mal aérées", a-t-elle ajouté lors d'une conférence de presse.

Jeudi sur TF1 Olivier Véran a demandé de ne plus utiliser les masques en tissu "faits maison", l'Allemagne et l'Autriche vont plus loin en décidant d'imposer les masques médicaux (chirurgicaux ou FFP2) dans les commerces et les transports. "Les pays sont libres de prendre les mesures qu'ils estiment nécessaires", a poursuivi Maria Van Kerkhove.