Les maux de dos expliqués de manière imagée iStock

EXPLICATIONS - Des tas de pathologies exposent le dos. Souvent, les médecins nous les décrivent, mais nous nous trouvons incapables de les réexpliquer. Voici quelques images et métaphores pour tenter de les comprendre.

Une discopathie dégénérative, une névralgie cervico-brachiale, une douleur irradiée, etc. Ces termes techniques peuvent vous laisser pantois. Daniel Annequin, ancien pédiatre et cofondateur de la maison d’édition Sparadrap, destinée à expliquer maux et maladies aux enfants, regrette que le monde médical ne vulgarise pas suffisamment. Pour lui, nous manquons par exemple d’ouvrages simplifiant les douleurs pour les enfants. En réalisant ce papier, nous avons remarqué que les médecins et les kinésithérapeutes interrogés avaient toutes les peines du monde à décrypter une douleur de manière imagée. Nous nous y collons, en espérant que ces métaphores vous parleront.

La douleur, une antenne de télévision

D’abord, il faut reconnaître que nous ne sommes pas tous égaux devant la douleur. Pour une même pathologie, l’arthrose par exemple, certains patients vont éprouver une forte douleur et d’autre rien du tout. De la même façon, une antenne satellite a parfois du mal à capter les ondes vous permettant de regarder la télévision. En cas de pression atmosphérique très basse et de mauvais temps, vous risquez de ne plus capter correctement. S’il fait beau, les images reviennent normalement sur votre téléviseur. À l’instar de l’antenne, il arrive que le cerveau n’envoie pas bien l’information de la douleur à la zone perturbée et vous n’avez pas mal. Certaines zones du territoire ne sont pas reliées au réseau et doivent se contenter d’une vitesse ou d’une qualité moindre. Heureusement, vous parvenez à capter les chaînes d’un autre pays ou d’un autre opérateur. La douleur peut révéler un problème pas forcément détectable au scanner ou par une IRM. Elle vous indique un chemin et vous exhorte à chercher la cause ailleurs : stress, problème familial ou psycho traumatique, insomnie, etc.

Lombalgie, l’absence de bouée de sauvetage

La lombalgie concerne des vertèbres du bas du dos, enrayés par une mécanique défaillante. La plupart du temps, elle se réveille après un effort brusque (port de charge trop lourde), un maintien trop long d’une même position ou par manque d’exercice physique. Considérons la ceinture musculaire dorsale et abdominale comme une bouée de sauvetage qui nous tient à flots par une mer grosse. Même si vous savez nager, imaginez-vous par une forte houle : sans bouée, vous perdrez énormément d’énergie en vous débattant. Vous aurez un maximum de chance de provoquer une lombalgie. Si vous faites du sport, vos muscles vous apporteront plus d’assurance et de sérénité et vous parviendrez davantage à vous extirper des rouleaux.

Arthrose, la porte qui grince

Plus nous vieillissons, plus nous risquons de faire de l’arthrose. Il s’agit d’une usure normale du cartilage et de l’ensemble de l’articulation. Prenons l’état d’une vieille porte, confortablement figée dans ses gonds depuis longtemps, prise par de fortes chaleurs ou du gel. En la rouvrant, vous remarquerez qu’elle résiste, qu’elle crisse, qu’elle grince et qu’elle jure elle aussi de douleur. Elle manque d’huile. Parfois, elle s’ouvre sans tergiverser. Vous pouvez développer des becs de perroquet, des petits pics osseux se formant autour de l’articulation, sans ressentir de douleur.

Ostéoporose, un meuble infesté de termites

Ce n’est pas la plus drôle des métaphores que nous avons choisies. L’ostéoporose fragilise nos os autant que des termites peuvent dévorer nos meubles en bois. En fait, il s’agit d’une déminéralisation osseuse : la vertèbre perd une partie de sa charpente et de son contenu en calcium. Ce phénomène peut aboutir à un tassement de la vertèbre. Si vous ne les découvrez pas à temps, les termites creusent des galeries dans le bois et peuvent effondrer votre meuble.

Sciatique, le tuyau d’eau écrasé

La sciatique (dans la jambe) ou la névralgie cervico-brachiale (dans le bras) génèrent des douleurs tout au long de la jambe, dans le premier cas, ou du bras dans le second. Un disque intervertébral se gonfle voir se rompt, pousse sur le ligament postérieur qu’il comprime. Une tension nerveuse se crée, l’information ne circule plus normalement. Dans un jardin, vous avez sans doute déjà marché par inadvertance sur un tuyau d’arrosage en fonction. La pression exercée par votre pied arrête l’eau qui continue pourtant de couler. Elle gonfle le tuyau et risque de le faire éclater en un autre endroit.

Scoliose, un plan de tomates penché

Si votre dos forme une sorte de S, vous avez peut-être une scoliose. Il s’agit d’une déformation de la colonne vertébrale qui comprime les poumons et appuie sur la cage thoracique. Votre colonne ne risque pas de tomber, à l’image des tomates trop lourdes pour le plan, mais l’angulation du S peut endommager sérieusement un poumon. Celui-ci perdra une partie de sa capacité respiratoire. Dans les deux cas, le plan de tomates et le dos nécessitent l’aide d’un tuteur. Le corset, pour le dos, le maintiendra davantage.

Inflammation, une fourmilière attaquée

Si vous souffrez d’un mal inflammatoire, votre organisme se trouve attaqué par une commotion ou une bactérie par exemple. Il se défend en produisant de la douleur, un gonflement ou encore une rougeur jusqu’à l’autodestruction de certaines cellules trop infectées. On retrouve ce phénomène si l’on jette de l’eau sur une fourmilière. L’eau va faire sortir les fourmis de leur cachette. Très organisées, elles vont se défendre et se battre si nécessaire. Les fourmis trop faibles vont mourir d’elles-mêmes pour protéger la colonie.

Douleur irradiée, l'effet miroir

Vous avez un problème ailleurs dans le corps et pourtant, vous avez mal au dos. Vous éprouvez une douleur que l’on appelle irradiée. Vous regardez un objet à travers un miroir et vous ne parvenez pas à déterminer l’endroit exact de l’objet. Le miroir projette son image à l’opposé du lieu où il se trouve vraiment. >> Toutes les infos sur Le mal au dos sur Doctissimo

