Les médecins vont bientôt pouvoir se faire (un petit peu) de pub

Médecins, chirurgiens-dentistes, infirmiers, sages-femmes, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues. Bientôt, les professions de santé dotées d’un ordre (et donc d’une autorité disciplinaire) pourront librement communiquer sur leurs pratiques. Le Conseil d’Etat a publié jeudi une étude indiquant que l’interdiction de publicité les frappant depuis plus de 70 ans n’avait plus lieu d’être. Il recommande au gouvernement d’adopter une mesure la supprimant.





Le groupe de travail présidé par Yves Doutriaux estime qu’à l’heure d’internet, les patients ont un droit légitime à en savoir plus sur le professionnel de santé vers lequel ils se dirigent : les actes qu’il pratique, son expérience, le prix d’une consultation, etc. Le conseiller d’Etat affirme que "selon une étude récente, 35% des personnes âgées de moins de 35 ans et 26% de l’ensemble de celles susceptibles d’être soignées renonceraient aux soins, faute de savoir à qui s’adresser ou comment s’orienter".