Les patients de moins de 40 ans sont-ils plus nombreux en réanimation que ceux de plus de 80 ans ?

La vague épidémique se traduit dans les centaines de milliers de cas découverts chaque jour mais aussi dans les plus de 22.000 hospitalisations, principalement dues au variant Delta. Et le profil des malades admis en réanimation n’est pas celui la première vague du printemps 2020. C’est ce qu’a voulu illustrer le Pr Philippe Juvin, sur le plateau de Cnews lundi 10 janvier , en expliquant qu’"aujourd'hui, en France, il y a plus de patients en réanimation qui ont moins de 40 ans, que de patients qui ont plus de 80 ans. C'est la grande différence avec mars 2020 où en réanimation, les gens étaient plutôt plus âgés".

Si l’affirmation peut surprendre, elle n’en est pas moins vrai. Au 10 janvier, sur les 3904 patients hospitalisés dans un service de réanimation avec un diagnostic Covid, 331 personnes sont âgées de moins de 40 ans et 194 personnes ont plus de 80 ans. D’après ces données, issues de la base de statistiques de Santé publique France (SPF) , le nombre de patients de moins de 40 ans est donc quasiment le double que ceux de plus de 80 ans en réanimation. Mais les plus âgés sont aussi les plus vulnérables face à la maladie et donc les plus à risque de développer une forme grave. Alors, comment cette proportion s’explique-t-elle ?

La troisième dose est un premier facteur à prendre en compte ici. En effet, les Français de plus de 65 ans ont pu bénéficier d’un vaccin de rappel dès le 1er septembre, comme l’indique le site de l’administration . Cette campagne, ouverte trois mois plus tôt que l’ensemble de la population adulte, a su montrer ses effets sur le risque de développer une forme sévère du Covid. "Au printemps 2020, il n’y avait aucun vaccin et le tout-venant était touché" par le virus, rappelle le Dr Julien Cabaton, secrétaire général du Snarf, le syndicat national des anesthésistes réanimateurs de France. "Les 70-80 ans sont surtout peu représentés car ils sont vaccinés", insiste de son côté le Dr Anne Hardy, réanimatrice à l’hôpital du Vert Galant, à Tremblay.

Et si des malades de moins de 40 ans sont nettement plus nombreux en réanimation que des patients ayant le double de leur âge, c’est aussi et surtout parce qu’ils ne sont pas protégés contre le virus, poursuit le Dr Julien Cabaton, lui-même anesthésiste-réanimateur en Auvergne Rhône-Alpes. "Ce qui ressort le plus dans le profil des patients admis en réanimation, c’est que ce sont majoritairement des patients non-vaccinés. Et parmi les non-vaccinés, on a affaire à des plus jeunes." C’est aussi ce que constate le Pr Jean-Paul Mira, chef du service de réanimation de l’hôpital Cochin, à Paris. Dans son service qui compte 12 patients, 10 ne sont pas vaccinés contre le Covid et deux sont des patients greffés, donc plus vulnérables.

Mais les sexagénaires et les septuagénaires, qui ont pu bénéficier d’une dose de rappel dès septembre pour la plupart, sont largement touchés par des formes graves. Pour preuve, ils sont aujourd’hui les plus nombreux en réanimation, d’après SPF : 1259 patients admis sont âgés de 60 à 69 ans et 1021 ont entre 70 et 79 ans. Le vaccin n’est donc pas le seul élément pouvant expliquer la moindre présence des malades de plus de 80 ans.