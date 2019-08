Les personnes âgées sont-elles plus taxées sur les médicaments ?

Ces honoraires ne s'appliquent cependant que pour les médicaments remboursés par l'Assurance maladie et sont donc pris en charge partiellement, voire à 100%. "Le remboursement de ces honoraires (intégrés aux prix TTC des médicaments) est pris en charge à 70 % par l’Assurance Maladie et à 30 % par l’assurance complémentaire du patient s’il en a une, à condition que la délivrance fasse suite à une prescription médicale de médicaments remboursables", détaille l'Assurance maladie.





En cas d'automédication, c'est-à-dire lorsqu'un malade achète ses médicaments sans ordonnance, seul l'honoraire à la boite peut s'appliquer. "Les autres honoraires ne sont pas prélevés lorsqu'il n'y a pas de prescription", nous confirme l'Assurance maladie, "et notamment l'honoraire pour les moins de 3 ans et les plus de 70 ans". Le patient ne pourra pas cependant bénéficier du remboursement de l'Assurance maladie dans ce cas de figure et cela ne concerne que les médicaments - remboursables par l'Assurance maladie - qui ne nécessitent pas d'une prescription obligatoire.





Ces honoraires n'ont pas non plus été mis en place sans compensation. Comme la rémunération des pharmaciens dépend moins aujourd'hui du prix des médicaments et des volumes de boîtes vendues, le gouvernement a pu poursuivre sa politique de baisses des prix des médicaments remboursés - les prix étant fixés après négociation entre le gouvernement et les industries pharmaceutiques. Surtout, la marge - réglementée - tirée de la vente des médicaments par les pharmaciens a été diminuée. 750 millions d'euros prévus pour financer cette marge ont été transférés en 2019 au financement de ces nouveaux honoraires.





En 2020, la marge réglementée sera de nouveau amputée - 500 millions supplémentaires seront transférés vers les nouveaux honoraires - , car ces taxes vont augmenter : l'honoraire de dispensation d’ordonnance dite "complexe" doublera au 1er janvier prochain, de 0,51 € à 1,02 €, l'honoraire de dispensation pour l’exécution d’une ordonnance de personnes de moins de 3 ans et plus de 70 ans triplera, de 0,51 € à 1,58 € et l'honoraire pour des médicaments, dits "spécifiques", passera de 2,04 € à 3,57 €.





Selon Les Echos, la part des revenus des officines tirée de cette marge a ainsi fondu : "En 2014, les pharmaciens étaient avant tout des commerçants, tirant 81% de leurs revenus de la vente de boîtes. (...) En 2017, la part de la marge réglementée est tombée à 37%." Elle devrait chuter à 26% en 2019 avec l'apparition des nouveaux honoraires et à 20% en 2020.