Les prothèses auditives seront totalement remboursées à partir de 2021

Entre contours d'oreilles et intra-auriculaires, l'offre de prothèse auditive est très variée de nos jours. Avec des prix allant de 500 à 3 000 euros l'unité, ce dispositif n'est remboursé qu'à hauteur de 119 euros, l'un des plus faibles d'Europe. Avec la réforme, les prix des prothèses concernées par le nouveau dispositif vont baisser de 1 500 à 950 euros et seront entièrement remboursés.



