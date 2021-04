"Les règles, c'est naturel, pas la douleur" : vers une reconnaissance de l'endométriose ?

Douleurs intenses, fatigue chronique, troubles digestifs... cela fait huit ans qu'Inès Robalo essaye de vivre avec son endométriose. Mais il y a 18 mois, la jeune femme de 27 ans a été contrainte de quitter son travail, qu'elle n'arrivait plus à mener de front avec sa maladie. "Il y a des jours où on ne peut pas se lever et donc, quand on ne peut pas se lever, on est en arrêt maladie", confie avec peine cette ancienne agente immobilière. "J'ai fini par arrêter de travailler, car j'étais arrêtée trop fréquemment et ma patronne ne pouvait pas me garder."

Comme Inès, plus de deux millions de femmes en France souffrent d'endométriose et les deux tiers confient que cette pathologie a des répercussions négatives sur leur travail. Pourtant, la maladie n'est toujours pas reconnue comme une affection longue durée. Une cause pour laquelle se battent différentes associations, notamment l'association ENDOmind, qui veut alerter sur la condition des femmes atteintes d'endométriose.