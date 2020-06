Les règles sanitaires dans les écoles ont-elles encore un sens ?

Des dossiers d'une cinquantaine de pages pour rappeler le dispositif sanitaire dans les écoles, des mesures barrières à respecter... Un mois après le début du déconfinement, le retour sur les bancs d'école des enfants représente toujours un casse-tête pour la direction des établissements scolaires. Parmi les mesures, le maintien de la distanciation physique, de nombrex lavages de mains, la désinfection des locaux et du matériel, ou encore interdire les élèves de se réunir en groupe à la récréation ou dans les couloirs et les jeux de ballon et de contact. Mais à présent que l'on sait que les enfants semblent moins infectés et moins contaminants que les adultes, faut-il assouplir le lourd protocole sanitaire en vigueur ?

"On ne connaissait rien de ce virus il y a 3 ou 4 mois" mais désormais "on sait que les enfants sont moins porteurs, ils sont moins contaminants", a déclaré vendredi sur RTL, le professeur Robert Cohen, pédiatre infectiologue à l'hôpital intercommunal de Créteil et vice-président de la Société française de pédiatrie.