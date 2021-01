Les soignants touchés par le Covid très majoritairement protégés contre une nouvelle réinfection

Par rapport à ceux qui n'avaient pas encore été exposés au Sars-CoV-2, cela représente une protection de 83%, conclut l'étude qui n'a pas encore été relue par des chercheurs indépendants. "Nous savons désormais que la plupart de ceux qui ont eu le virus, et développé des anticorps, sont protégés contre une réinfection, mais cette protection n'est pas totale et nous ne savons pas encore combien de temps elle dure", a indiqué l'auteure principale Susan Hopkins, avant d'ajouter une précision de taille.

Des experts indépendants ont salué la qualité de cette étude, qui a recruté près de 20.800 soignants, dont du personnel hospitalier en première ligne pour prendre en charge les malades du Covid-19, invités à se faire tester régulièrement pour voir s'ils étaient porteurs du virus ou avaient développé des anticorps, signe d'une infection plus ancienne. En décembre, un article publié dans le New England Journal of Medicine avait conclu que pratiquement tous les soignants étudiés qui présentaient des anticorps étaient protégés pendant au moins six mois.