Les tests salivaires désormais autorisés mais qui pourra en bénéficier ?

Voilà peut être LA solution pour désengorger les laboratoires, gros point noir dans la lutte contre le rebond de l'épidémie de Covid-19. La Haute Autorité de Santé (HAS) a rendu vendredi un avis favorable sur l'utilisation des tests salivaires. Plus faciles et moins douloureux qu'un écouvillon dans le nez, ils ne pourront toutefois être utilisés que chez les personnes présentant des symptômes. Car sur les asymptomatiques, "on raterait trois infections sur quatre" à cause de performances insuffisantes, a précisé la Pr Dominique Le Guludec, présidente du Collège de la Haute Autorité de Santé (HAS), au cours d'une conférence de presse en ligne.