Les traitements anti-puces pour animaux dangereux pour nos enfants

L'affaire est sérieuse. On le sait, les traitements antipuces de nos animaux de compagnie contiennent des produits chimiques. Ce qu'on ignorait plus, en revanche, c'est que ces produits pouvaient être dangereux pour nous, et en particulier pour nos enfants, dans la mesure où ils sont en contact avec l'animal. C'est ce que révèle en effet un article de Libération, qui a interrogé des chercheurs de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm).





Ces derniers estiment que des produits présents dans ces traitements pour animaux (collier, spray ou pipette), telles que la perméthrine et la tétraméthrine, provoquerait une "baisse significative" des performances cognitives des enfants de moins de 6 ans, "en particulier de la compréhension verbale et de la mémoire de travail". En ligne de mire également : le fipronil, déjà pointé du doigt dans de la crise des œufs contaminés à l'été 2017 et interdit depuis 2004 pour les agriculteurs français. Une autre étude a démontré que ce produit entraîne chez les rats des modifications cérébrales semblables à la maladie d’Alzheimer. Fait étonnant : en plus d'être dangereux, le fipronil ne serait même plus efficace, les tiques et les puces étant devenus plus résistantes.