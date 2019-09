Les urgentistes lillois insatisfaits des annonces d'Agnès Buzyn

JT 13H - Les annonces faites par la ministre de la Santé ne satisfont pas les urgentistes lillois. Ils attendent impatiemment les autres mesures prévues la semaine du 9 septembre 2019.

Pour essayer de calmer la grogne des urgentistes, qui dure depuis cinq mois, Agnès Buzyn, a annoncé une série de mesures le 2 septembre 2019. Parmi elles, celle d'admettre directement les personnes âgées dans les services spécialisées. Pour les personnels hospitaliers de Lille, où il manque cruellement de médecins gériatres, cette dernière n'est pas une solution optimale. Non seulement les services sont débordés, mais ces patients peuvent éviter les urgences voire l'hospitalisation.



