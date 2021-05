L'efficacité des vaccins à ARN contre le variant "indien" est "encourageante", selon l'AME

Depuis plusieurs semaines, l'Inde est plongée dans le chaos. Aux prises avec le variant B.1.617, apparu pour la première fois sur son territoire en octobre, elle a déploré ces dernières 24 heures 4200 décès, 250.000 au total. Quoique les experts estiment que le bilan réel est bien supérieur. Alors que ce variant se serait déjà propagé dans 44 pays et que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) l'a qualifiée mardi de "préoccupant", la Commission européenne a appelé ce mercredi les États membres de l'UE à se coordonner pour limiter les voyages depuis l'Inde. Au milieu de ces sombres nouvelles, une note d'espoir : celle apportée par l'Agence européenne des médicaments (EMA). Selon elle, les vaccins anti-Covid utilisant la technologie de l'ARN messager, comme ceux de BioNtech/Pfizer et Moderna, semblent efficaces contre le variant dit "indien".

Si l'efficacité des vaccins actuellement sur le marché semble bonne, les laboratoires travaillent néanmoins déjà sur de nouveaux vaccins, capables de faire face à de nouveaux variants. L'Union européenne est d'ailleurs en négociation pour commander 1,8 milliard de doses de ces nouveaux vaccins pour livraison à partir de cette année. Une source de la Commission européenne a indiqué que ce contrat, signé avec un seul fabricant, prévoira une "obligation de livraison" avec un calendrier mensuel et non plus trimestriel pour les acheminements. Ces doses commenceront à être livrées cette année pour se poursuivre en 2022 et 2023.