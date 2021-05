Les visuels détournés d'une campagne pro-vaccin se propagent dans la sphère "antivax"

"Pour crever d'une thrombose, demain je me vaccine", peut-on lire sur l'une des affiches partagées sur les réseaux sociaux. Une référence directe aux rares cas enregistrés suite à des vaccinations, reconnus par l'Agence européenne du médicament. Une autre inscription figure en plus petit : le renvoi vers le site internet de la ville wallonne de Charleroi, laissant supposer que la municipalité est à l'origine de cette campagne de communication.

Au fil des jours, d'autres affiches surprenantes ont fleuri sur Facebook ou Twitter. "J'ai 100% confiance en mon gouvernement, demain je me vaccine", dit l'une d'elles, "C'est sûr et certain, Big Pharma veut mon bien, demain je me vaccine", annonce une autre. Parfois, la référence est plus locale : "Pour que les travaux de la ville haute se terminent, demain je me vaccine", lit-on également dans une autre version. S'il s'agit à chaque fois de détournements, certains sont mieux réalisés que d'autres. On note sur les plus réussis le soin apporté à la cohérence des polices d'écriture, ainsi qu'aux reflets sur les vitres permettant d'observer la silhouette d'un photographe.