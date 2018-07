Levothyrox : la formule controversée lancée dans 21 pays européens en 2019

Il fait polémique en France, mais sera lancé dans plusieurs pays d’Europe. Le médicament Levothyrox, du laboratoire Merck, a reçu un avis favorable des instances sanitaires européennes. Sa nouvelle formule sera inaugurée dans 21 pays de l’Union européenne à partir de 2019, a annoncé le laboratoire dans un communiqué, ce jeudi 26 juillet. "La procédure européenne d'évaluation approfondie a abouti à un avis positif pour l'introduction de la nouvelle formule du Levothyrox dans les 21 États-membres concernés", a indiqué dans un communiqué le laboratoire allemand.





En France, le premier pays où elle a été introduite, au printemps 2017, la nouvelle formule de ce médicament pour la thyroïde avait suscité de vifs débats. Des patients l'accusent d'avoir provoqué une vague d'effets secondaires (fatigue, maux de tête, insomnie, vertiges, douleurs articulaires et musculaires et chute de cheveux). "Merck va continuer de surveiller et d'examiner l'expérience des patients avec la nouvelle formule sur les marchés sur lesquels elle va être lancée", a assuré le laboratoire. Merck qui a indiqué aussi s'être "déjà conformé à toutes les étapes obligatoires requises par les autorités sanitaires locales pour lancer la nouvelle formule".