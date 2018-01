Levothyrox : un document sur l'utilité du changement de la formule en passe d'être dévoilé

Comme le rapporte Le Parisien, qui s'en est procuré des passages, "la commission nationale de pharmacovigilance a glané les résultats d'une enquête dans laquelle elle recensait toutes les déclarations d'effets secondaires de la part des patients en 2012". Ainsi, "de juin 2009 à juin 2011", quelque "18 cas de déséquilibres de la thyroïde" ont d'abord été comptabilisés. Ils s'ajoutent à "cinq cas d'hypothyroïdies entre juillet et décembre 2011". En clair, ces 23 cas sont à l'origine de la modification de la formule du Levothyrox.





Ces informations suscitent les soupçons de Alain-Michel Ceretti, président de France Assos Santé, qui regroupe 80 associations d’usagers de la santé. "On parle donc de 23 cas d’effets indésirables validés sur deux ans, sachant qu’il y a trois millions de personnes qui le prennent chaque année ! Il est urgent de savoir qu’est-ce qu’espérait l’ANSM à ce moment-là [...] Il est temps d'avoir des rapports complets" a-t-il lâché, toujours à nos confrères du Parisien. " Si on a bougé pour 23, on pourrait attendre la même chose pour les milliers d'effets déclarés (ndlr : suite à la nouvelle formule)", ajoute-t-il.