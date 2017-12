Levothyrox : une quarantaine de patients qui réclamaient l'ancienne formule déboutés

Le 14 novembre dernier, à l’annonce de la condamnation du laboratoire Merck par le tribunal de Toulouse, de nombreux patients traités par le médicament Levothyrox pensaient avoir gagné la bataille. Le laboratoire se voyait condamné à fournir "par le biais des circuits de distribution et de commercialisation, sans délai", l'ancienne formule de ce médicament, aujourd'hui dénommé Euthyrox, à 25 patients de la Haute-Garonne. Le juge des référés avait même assorti la condamnation d'une astreinte de 10.000 euros par jour et par infraction constatée. Une victoire incontestée pour tous ceux qui dénoncaient (et dénoncent encore aujourd'hui) les effets indésirables du produit. Mais ce 26 décembre, le tribunal de Saint-Gaudens (Haute-Garonne) a rendu un tout autre verdict dans une affaire pourtant similaire.