Nouvelles restrictions sanitaires ce week-end : qui sera concerné, qui y échappe ?

L’étau se resserre sur l’Île-de-France. Depuis plusieurs semaines, l’exécutif n’élude plus la perspective d’un durcissement des mesures sanitaires dans la région capitale, confrontée à une accélération de l’épidémie. Les choses devraient se précipiter au cours des prochaines heures. Alors qu'Emmanuel Macron consulte le monde hospitalier - et notamment les soignants en réanimation - depuis mardi soir, Jean Castex doit annoncer, jeudi à 18 heures, de nouvelles restrictions territoriales, après concertation avec les élus locaux concernés, ainsi que les parlementaires.

L’Île-de-France, au cœur de toutes les attentions en raison de la saturation de ses services de réanimation, ne sera pas la seule concernée. Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a cité également le cas des Hauts-de-France, ainsi que les départements limitrophes de ces deux régions, mercredi à l'issue du conseil de défense. Si l'on prend l'intégralité des départements limitrophes, voici donc la liste des 21 départements qui pourraient être concernés par ces nouvelles mesures dès ce week-end :

Ile-de-France (Paris, Seine-Seine-Denis, Hauts-de-Seine, Val-de-Marne, Yvelines, Essonne, Seine-et-Marne et Val d'Oise), Hauts-de-France (Nord, Pas-de-Calais, Somme, Aisne, Oise) et les départements limitrophes : Eure, Seine-Maritime, Eure-et-Loir, Loiret, Aube, Yonne, Ardennes, Marne.

La région Paca, régulièrement évoquée ces dernières heures, n'a en revanche pas été mentionnée par le secrétaire d'État.

"Il a été décidé ce matin que des mesures supplémentaires seraient prises, en concertation avec les élus locaux, en Ile-de-France, dans les Hauts-de-France, et dans les départements contigus", a indiqué Gabriel Attal. "Le Premier ministre réunira cet après-midi les comités de liaison parlementaires. Demain, à 18 heures, il annoncera les mesures retenues pour ces territoires, pour une application à partir de ce week-end." Le périmètre concerné représenterait donc potentiellement 21 départements, parmi les plus peuplés de France - et plus de 22 millions d'habitants.