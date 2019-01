Lot-et-Garonne : sa compagne et son bébé meurent après l'accouchement, il porte plainte

Le 3 septembre dernier, date prévue de l’accouchement, Marc D’angelo et sa compagne s’étaient rendus au Pôle de Santé du Villeneuvois (PSV) alors que cette dernière ressentait de vives douleurs. Les médecins auraient refusé de procéder à un examen plus poussé demandé par la sage-femme, car "sur le monitoring, les données étaient normales", explique-t-il à nos confrères de La Dépêche. Le 7 septembre, lors d’un nouveau rendez-vous au PSV, aucune anomalie n’avait été détectée non plus, encourageant les équipes à programmer l’accouchement le lendemain.





Le jour J, la compagne de Marc "est mise sous perfusion afin d’accélérer le travail et le monitoring est toujours normal. Elle se sent alors très fatiguée et souffre beaucoup. On lui rajoute un calmant afin d’atténuer les douleurs et en début d’après-midi une péridurale est pratiquée". Mais la situation s’était aggravée en cours de travail au point de procéder à une injection destinée à faire baisser sa température de la jeune femme faible et fiévreuse. Le gynécologue avait fini par recourir aux forceps pour permettre la sortie du bébé.