Loto, jeux de grattage : que se passe-t-il dans le cerveau des joueurs compulsifs ?

Dans le cas du jeu pathologique, la récompense est le gain attendu. Mais les neurones dopaminergiques sont également sensibles à d'autres attributs associés à cette récompense, tels que l'incertitude, le risque ou la nouveauté. Des expériences ont été menées sur des individus volontaires, à qui on a demandé de jouer à des jeux d’argent sur une tablette pendant qu'on leur faisait passer un scanner. On peut voir s’allumer les régions cérébrales associées à la libération de dopamine au sein des circuits de la récompense, de façon un peu moins fortes qu’avec des substances, mais quand même de manière assez élevée. Quand une récompense (argent) n’est pas attendue mais obtenue, la dopamine est fortement activée, tandis que lorsque cette récompense est attendue et qu’elle n’arrive pas, on observe une baisse de la dopamine. Cela explique la nécessité de recommencer à jouer pour tenter de retrouver la récompense.

Jocelyne Caboche : Le jeu pathologique, comme l'addiction à certaines substances, va détourner des circuits neuronaux appelés "circuits de la récompense". En activant, avec une puissance supérieure à celle des récompenses classiques, le taux de dopamine, une molécule naturellement impliquée au quotidien dans la motivation et la récompense, le jeu pathologique -comme les substances (drogues, alcool, cigarettes...)-, vont en quelque sorte "hacker" ces circuits neuronaux. La corruption de ces mécanismes a une incidence progressive et insidieuse sur le comportement associé aux récompenses naturelles. Le plaisir du quotidien va de ce fait perdre peu à peu de sa valeur.

Drogue, jeux d'argent, jeu vidéo, sexe… Le mécanisme est-il toujours le même ?

Jocelyne Caboche : Les addictions peuvent être considérées comme des formes pathologiques de mémoire, des mémoires néfastes, mais robustes, persistantes et souvent très liées à un contexte. Ainsi, des études d’imagerie cérébrale chez l'homme, indiquent que l' exposition aux drogues produit une augmentation de marqueurs de la dopamine, au sein des circuits de la récompense, de façon durable, puisqu'on peut les retrouver même plusieurs mois après un sevrage.

Ces marqueurs peuvent, en outre, être retrouvés chez des personnes qui ont un comportement incontrôlé face à des jeux d'argent, des expositions soutenues à des écrans et à des jeux vidéo, voire même à des films pornographiques. Pour retrouver la même sensation, il faut augmenter la dose ou la récompense, s’il s’agit d’un jeu d’argent, en misant de plus en plus, pour élever le niveau de dopamine. Si l'accès aux drogues ou à ces comportements addictifs est empêché (ou lors d'un sevrage), un trouble dépressif peut être observé avec une baisse importante de sérotonine, une molécule associée au bien-être et au bonheur et que l'on cible dans les traitements thérapeutiques de la dépression.